１５６円安の２万６２９０円９６銭 ２８日午前の平均株価
2022年12月28日11時41分
２８日午前の東京株式市場の日経平均株価は、２万６２９０円９６銭と前日終値比１５６円９１銭安で終わった。出来高は概算で５億４４００万株。
１５６円安の２万６２９０円９６銭 ２８日午前の平均株価
2022年12月28日11時41分
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