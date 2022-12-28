Ｆ東京から三田が加入 Ｊリーグ・横浜Ｃ
2022年12月28日11時20分
来季Ｊ１に復帰する横浜Ｃは２８日、Ｆ東京からＭＦ三田啓貴（３２）が完全移籍で加入すると発表した。今季はリーグ戦１６試合に出場した。
Ｆ東京から三田が加入 Ｊリーグ・横浜Ｃ
2022年12月28日11時20分
来季Ｊ１に復帰する横浜Ｃは２８日、Ｆ東京からＭＦ三田啓貴（３２）が完全移籍で加入すると発表した。今季はリーグ戦１６試合に出場した。
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