午前８時現在、公邸。朝の来客なし。

午前８時４６分、公邸発。同４７分、官邸着。

午前８時４８分から同９時６分まで、都倉俊一文化庁長官。同１０分から同２３分まで、年末年始の降雪に備えた関係閣僚会議。

午前９時２９分から同５７分まで、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。