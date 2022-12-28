〔日経〕

◆京セラ 半導体関連１．３兆円 投資、３年で２倍 資金 ＫＤＤＩ株担保(1)

◆操作撤廃で長期金利１．１％ 日経センター試算(3)

◆裁量労働、Ｍ＆Ａ業務に小幅拡大 多様な働き方制度なお途上 生産性向上の妨げに(5)

◆新電力の顧客情報漏洩 関電、送配電から小売部門(5)

◆三菱ＵＦＪ、新興カンム買収を発表 若者の銀行離れに危機感 後払い決済に参入 新サービス開発も狙う(8)

◆人的資本施策を助言 三井住友銀、まずミズノ ３メガ初(8)

〔日刊工業〕

◆ソニーＧ、世界最小 パルスレーザー開発 ピーク出力５７ｋＷ(1)

◆ＥＣにメタバース活用 セイコーＳＯＬ参入 安全な基盤構築(1)

◆海外電池に出資 日本電産、安定調達狙う エネ貯蔵用(1)

〔鉄鋼新聞〕

◆ステンレス冷延鋼板類輸入 ２２暦年 ２年連続で過去最高 店売り市場、浸透度が拡大(1)

◆東群鋼材の藤岡スチールセンター Ｈ形鋼中心に在庫本格化 最大１０００トン可能、将来的に加工も視野(1)

◆スチールプランテック 社長に若原取締役 灘社長はＪＭＵ社長に(1)

（続）