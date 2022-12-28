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２８日の朝刊（都内最終版）☆２

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２８日の朝刊（都内最終版）☆２

2022年12月28日06時39分

〔日経〕
◆京セラ　半導体関連１．３兆円　投資、３年で２倍　資金　ＫＤＤＩ株担保(1)
◆操作撤廃で長期金利１．１％　日経センター試算(3)
◆裁量労働、Ｍ＆Ａ業務に小幅拡大　多様な働き方制度なお途上　生産性向上の妨げに(5)
◆新電力の顧客情報漏洩　関電、送配電から小売部門(5)
◆三菱ＵＦＪ、新興カンム買収を発表　若者の銀行離れに危機感　後払い決済に参入　新サービス開発も狙う(8)
◆人的資本施策を助言　三井住友銀、まずミズノ　３メガ初(8)
〔日刊工業〕
◆ソニーＧ、世界最小　パルスレーザー開発　ピーク出力５７ｋＷ(1)
◆ＥＣにメタバース活用　セイコーＳＯＬ参入　安全な基盤構築(1)
◆海外電池に出資　日本電産、安定調達狙う　エネ貯蔵用(1)
〔鉄鋼新聞〕
◆ステンレス冷延鋼板類輸入　２２暦年　２年連続で過去最高　店売り市場、浸透度が拡大(1)
◆東群鋼材の藤岡スチールセンター　Ｈ形鋼中心に在庫本格化　最大１０００トン可能、将来的に加工も視野(1)
◆スチールプランテック　社長に若原取締役　灘社長はＪＭＵ社長に(1)
（続）

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