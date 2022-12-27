ＮＹ円、１３３円台半ば
2022年12月27日23時46分
【ニューヨーク時事】連休明け２７日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、手掛かり材料難の中、１ドル＝１３３円台半ばに下落した。午前９時現在は１３３円４５～５５銭と、前週末午後５時比６７銭の円安・ドル高。
ＮＹ円、１３３円台半ば
2022年12月27日23時46分
【ニューヨーク時事】連休明け２７日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、手掛かり材料難の中、１ドル＝１３３円台半ばに下落した。午前９時現在は１３３円４５～５５銭と、前週末午後５時比６７銭の円安・ドル高。
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