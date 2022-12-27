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防衛増税までに次期衆院選　年始の内閣改造は否定―岸田首相

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防衛増税までに次期衆院選　年始の内閣改造は否定―岸田首相

2022年12月27日21時46分

岸田文雄首相＝２６日、東京都港区

岸田文雄首相＝２６日、東京都港区

　首相は２７日放送のＢＳ―ＴＢＳ番組で、防衛費増額の財源を確保するための増税開始までに次期衆院選を実施する考えを明らかにした。想定する増税の施行時期が「２０２４年以降の適切な時期」であることに触れ、「スタートの時期までには選挙があると思う」と述べた。
　首相が次期衆院選に関し具体的に言及したのは初めて。
　防衛増税を巡っては、自民党の政調会長が信を問うのが筋との認識を示している。
　一方、首相は、内閣改造について「年末年始やその周辺では今、私の頭の中にない」と述べた。同時に「何カ月先も考えてないという意味ではない」とも語った。

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