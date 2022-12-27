男に懲役４年６月求刑 阿武町誤送金、判決は来年２月―山口地裁
2022年12月27日20時02分
山口県阿武町が給付金事業で誤送金した４６３０万円が全額出金された事件で、電子計算機使用詐欺罪に問われた会社員田口翔被告（２４）の公判が２７日、山口地裁（小松本卓裁判官）であり、検察側は懲役４年６月を求刑した。弁護側は最終弁論で改めて無罪を主張し、結審した。判決は来年２月２８日。
男に懲役４年６月求刑 阿武町誤送金、判決は来年２月―山口地裁
2022年12月27日20時02分
山口県阿武町が給付金事業で誤送金した４６３０万円が全額出金された事件で、電子計算機使用詐欺罪に問われた会社員田口翔被告（２４）の公判が２７日、山口地裁（小松本卓裁判官）であり、検察側は懲役４年６月を求刑した。弁護側は最終弁論で改めて無罪を主張し、結審した。判決は来年２月２８日。
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