日本中央競馬会は２７日、２歳馬によるＧIレース、第３９回ホープフルステークス（２８日、中山競馬場、芝２０００メートル）の前日売り最終オッズを発表し、デビューから２戦２勝のミッキーカプチーノが単勝３．７倍で１番人気となった。

２戦２勝の馬が４番人気までを占め、来年２月末で騎手を引退して調教師に転身する福永祐一が乗るファントムシーフが４．５倍。セブンマジシャンが６．９倍、ガストリックが７．２倍で続いた。