Ｊ１神戸は２７日、元スペイン代表のＦＷボージャン・クルキッチ（３２）が契約満了で退団すると発表した。バルセロナ（スペイン）などでプレーし、昨年８月に加入した。今季は左膝のけがもあり、リーグ戦１４試合に出場して無得点だった。