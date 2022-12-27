ボージャンが退団 Ｊ１神戸
2022年12月27日18時52分
Ｊ１神戸は２７日、元スペイン代表のＦＷボージャン・クルキッチ（３２）が契約満了で退団すると発表した。バルセロナ（スペイン）などでプレーし、昨年８月に加入した。今季は左膝のけがもあり、リーグ戦１４試合に出場して無得点だった。
ボージャンが退団 Ｊ１神戸
2022年12月27日18時52分
Ｊ１神戸は２７日、元スペイン代表のＦＷボージャン・クルキッチ（３２）が契約満了で退団すると発表した。バルセロナ（スペイン）などでプレーし、昨年８月に加入した。今季は左膝のけがもあり、リーグ戦１４試合に出場して無得点だった。
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