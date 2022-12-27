三菱ＵＦＪ、フィンテック企業に出資 後払い決済サービス
2022年12月27日18時42分
三菱ＵＦＪ銀行は２７日、後払い決済サービスを手掛けるフィンテック企業「カンム」（東京）に出資し、連結子会社化すると発表した。１６０億円を投じ、保有比率は約７割となる予定。
三菱ＵＦＪ、フィンテック企業に出資 後払い決済サービス
2022年12月27日18時42分
三菱ＵＦＪ銀行は２７日、後払い決済サービスを手掛けるフィンテック企業「カンム」（東京）に出資し、連結子会社化すると発表した。１６０億円を投じ、保有比率は約７割となる予定。
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