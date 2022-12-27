元産経記者を略式起訴 酒酔い運転は不起訴―千葉地検
2022年12月27日18時28分
千葉地検は２７日、道交法違反（酒酔い運転）容疑で現行犯逮捕された元産経新聞記者の男性（６３）について、同容疑を不起訴処分にした一方、自動車運転処罰法違反（過失運転致傷）罪で略式起訴した。不起訴処分について、理由は明らかにしていない。
元産経記者を略式起訴 酒酔い運転は不起訴―千葉地検
2022年12月27日18時28分
千葉地検は２７日、道交法違反（酒酔い運転）容疑で現行犯逮捕された元産経新聞記者の男性（６３）について、同容疑を不起訴処分にした一方、自動車運転処罰法違反（過失運転致傷）罪で略式起訴した。不起訴処分について、理由は明らかにしていない。
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