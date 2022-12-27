中国外務省、「科学的な防疫」要求 日本の入国規制に反発
2022年12月27日18時00分
【北京時事】日本政府が中国からの入国に当たっての水際対策を強化すると発表したことを受け、中国外務省の汪文斌副報道局長は２７日の記者会見で、「防疫措置は科学的かつ適正なものでなければならず、人々の通常往来に影響してはならない」と反発した。
中国外務省、「科学的な防疫」要求 日本の入国規制に反発
2022年12月27日18時00分
【北京時事】日本政府が中国からの入国に当たっての水際対策を強化すると発表したことを受け、中国外務省の汪文斌副報道局長は２７日の記者会見で、「防疫措置は科学的かつ適正なものでなければならず、人々の通常往来に影響してはならない」と反発した。
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