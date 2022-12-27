中国外務省、「科学的な防疫」要求 日本の入国規制に反発
2022年12月27日18時00分
【北京時事】日本政府が中国からの入国に当たっての水際対策を強化すると発表したことを受け、中国外務省の汪文斌副報道局長は２７日の記者会見で、「防疫措置は科学的かつ適正なものでなければならず、人々の通常往来に影響してはならない」と反発した。
中国外務省、「科学的な防疫」要求 日本の入国規制に…
2022年12月27日18時00分
【北京時事】日本政府が中国からの入国に当たっての水際対策を強化すると発表したことを受け、中国外務省の汪文斌副報道局長は２７日の記者会見で、「防疫措置は科学的かつ適正なものでなければならず、人々の通常往来に影響してはならない」と反発した。
話題のニュース
新型コロナウイルス最新情報
中国からの入国者、全員検査に コロナ陽性なら７日間隔離―臨時措置、３０日開始・政府(12/27 18:56)
搬送困難、最多６８００件 コロナ疑いは２１％増―総務省消防庁(12/27 18:08)
中国外務省、「科学的な防疫」要求 日本の入国規制に反発(12/27 18:00)
東京、新たに２万２０６３人感染 前週比１５５０人増―新型コロナ(12/27 17:02)
中国、来月８日から入国時の隔離撤廃 コロナ感染爆発の中、往来正常化(12/27 14:40)
〔決算〕三陽商、通期予想を上方修正 行動制限緩和で需要回復(12/27 13:39)
対中水際措置「機動的に対処」 林外相(12/27 12:35)
中国、米欧のワクチン拒否 メンツ優先、感染は農村へ(12/27 07:03)
自動車８社の世界生産４．３％減 半導体不足響く―１１月(12/26 17:43)
東京、新たに８４２８人感染 前週比４７９人増―新型コロナ(12/26 16:59)
国内感染、週１１４万人 前週比１０万人増―新型コロナ(12/26 10:08)
厄介者「マダニ」をネックレスに 返礼品が人気・北海道様似町(12/25 20:34)
国内感染、新たに１４万８８１０人 前週比１万３０００人増―新型コロナ(12/25 19:45)
中国、感染者数の公表主体変更 コロナ死者「ゼロ」続く―下部機関に格下げ(12/25 16:33)
中国、感染者数公表取りやめ 実態把握できず―新型コロナ(12/25 12:45)
キリスト生誕地、コロナ禍から回復期待 Ｘマスに３年ぶり海外観光客―パレスチナ(12/24 20:34)
中国、著名人「病死」相次ぐ コロナ感染２．５億人？(12/24 20:32)
国内感染、新たに１７万７７３９人 前週比１万９０００人増―新型コロナ(12/24 19:53)
コロナ急増で医師不足深刻 他都市から応援、地方も拡大警戒―北京(12/24 07:10)
「２類相当」見直し議論本格化 新型コロナ、委員から賛否―厚労省専門部会(12/23 22:05)
死亡説「流した者たたき殺す」 自民・二階氏(12/23 20:52)
同時流行対策に注力 保健所機能強化も推進―来年度予算案(12/23 20:32)
自宅、施設内で療養促進を 医療逼迫回避へ提言―全国知事会(12/23 19:58)
長寿県は男性滋賀、女性岡山 ワーストは青森―平均寿命の差拡大・厚労省調査(12/23 19:49)
死者３７１人確認、過去最多に 国内感染、新たに１７万４０８２人―新型コロナ(12/23 19:46)
コロナ検査キット活用を インフル同時流行懸念で周知―厚労省(12/23 19:25)
米、中国に情報共有訴え 感染拡大懸念、支援用意も―新型コロナ(12/23 19:04)
学童の待機児童３年ぶり増 コロナ禍から利用回復―厚労省(12/23 18:59)
早期接種、帰省時は検査を コロナ対策呼び掛け―政府(12/23 18:01)
小中生の体力、過去最低 コロナ影響、「運動好き」改善も―スポーツ庁(12/23 17:07)
会員限定