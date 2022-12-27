日野自動車は２７日、エンジン不正の再発防止に向けた組織改革の一環で、財務や開発、法令順守などの各部門に最高責任者を置く「チーフオフィサー制」を２０２３年２月１日付で導入すると発表した。最高経営責任者（ＣＥＯ）には小木曽聡社長が就く。縦割りで細分化していた幹部職を約３分の１に減らした上で、各部門の責任者を明確化。現場への権限委譲も進め、意思決定を迅速化する。