那覇市で８月、人気の老舗飲食店「おでん東大」の店主、長浜美也子さん＝当時（５８）＝が殺害された事件で、那覇地検は２７日、殺人罪で娘の無職、許田美香（３４）＝宜野湾市真志喜＝、夫の職業不詳、盛哉（３４）＝同＝両容疑者を起訴した。地検は２人の認否を明らかにしていない。