ＮＢＡ試合結果（２６日）
2022年12月27日15時02分
ネ ッ ツ １２５―１１７ キャバリアー
ズ
クリッパーズ １４２―１３１ ピストンズ
ヒ ー ト １１３―１１０ ティンバーウ
ルブズ
ロケッツ １３３―１１８ ブ ル ズ
ペリカンズ １１３―９３ ペーサーズ
スパーズ １２６―１２２ ジ ャ ズ
トレイルブレ １２４―１１３ ホーネッツ
ーザーズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（２６日）
2022年12月27日15時02分
ネ ッ ツ １２５―１１７ キャバリアー
ズ
クリッパーズ １４２―１３１ ピストンズ
ヒ ー ト １１３―１１０ ティンバーウ
ルブズ
ロケッツ １３３―１１８ ブ ル ズ
ペリカンズ １１３―９３ ペーサーズ
スパーズ １２６―１２２ ジ ャ ズ
トレイルブレ １２４―１１３ ホーネッツ
ーザーズ
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