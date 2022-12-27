ヤマサ醤油（千葉県銚子市）は２７日、主力商品の「ヤマサしょうゆ」（１リットル）など家庭用・業務用計１０１品目の出荷価格を引き上げると発表した。原材料や原油などの価格高騰が理由。来年４月１日納入分から約５～１２％値上げする。

対象はしょうゆや昆布つゆ、白だしなどで、ポン酢は据え置かれる。１１月に値上げを発表した業務用しょうゆなどは、今回の価格改定の対象外。