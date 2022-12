韓国ソウル--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- WemadeのモバイルMMORPGの名作「MIR4」は、「イウンの希望の香炉」イベントを27日から開催して新年を祝います。

MIR4が「イウンの希望の香炉」イベントを開催!(画像:ビジネスワイヤ)

12月27日(火)に始まる出席イベントでは、さまざまな贈り物を提供します。4週間の期間中に14日間ログインしたプレイヤーは、神龍の祝福のチケット、伝説・英雄青龍の彫像、英雄材料宝箱を含む希望の名宝など、出席した日数に応じて素晴らしい報酬を受け取ることができます。

出席イベントでは、プレイヤーは、神龍の祝福のチケットを最高2枚勝ち取ることができます。神龍の祝福を使用すると、プレイヤーは、以前に合成に失敗した最高等級のアイテム箱を選んで、アイテムの合成を試みることができます。

さらに、「イウンの希望の手紙」イベントが1月9日(月)まで開催されます。プレイヤーは、Mirの大陸で狩猟することで希望の手紙を得ることができます。狩猟によって得た手紙をNPCのイウン(各エリアの主要都市にいます)のところに届けると、プレイヤーは手紙をさまざまな報酬と交換することができます。例えば、神龍の強化石、伝説青龍の彫像、さまざまな召喚チケットが入った希望の箱です。

27日からの2週間にわたり、伝説精霊を精霊特別召喚を通じて入手することができ、黒太子ウスカが100%の確率で出現します。風の伝説精霊である黒太子ウスカは、物理的防御を専門能力としているため、強力な防衛装備を持っています。

1月10日(火)に、ゲームには、愛らしい新たな水の英雄精霊である暗雲龍Poipoiが導入されます。強力な魔法防御を持つこの新しい精霊は、戦いで受けるスキルのダメージを効果的に減らします。

MIR4はまた、公式コミュニティーを通じてシルエット・イベントも開催します。プレイヤーは、1月10日までにシルエットの裏に隠されたMIR4キャラクターの名前をコメントに書くことで、書いたコメント数に応じて報酬を受け取ることができます。

From My Battle, To Our War! MIR4の詳細情報は、公式ウェブサイトでご覧いただけます。

