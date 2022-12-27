〔決算〕三陽商、通期予想を上方修正 行動制限緩和で需要回復
2022年12月27日13時39分
三陽商会＝２０２３年２月期連結業績予想について売上高や各利益を上方修正した。新型コロナウイルス感染症に伴う行動制限がなくなり、外出機会が増加して百貨店や直営店での客足が回復。今後も主力の重衣料などが堅調に推移すると見込まれるため。
〔決算〕三陽商、通期予想を上方修正 行動制限緩和で…
2022年12月27日13時39分
三陽商会＝２０２３年２月期連結業績予想について売上高や各利益を上方修正した。新型コロナウイルス感染症に伴う行動制限がなくなり、外出機会が増加して百貨店や直営店での客足が回復。今後も主力の重衣料などが堅調に推移すると見込まれるため。
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