不適切保育で実態調査 政府
2022年12月27日12時38分
政府は２７日、認定こども園など保育施設での不適切行為や自治体の対応について、実態調査を開始すると発表した。保育士が園児を虐待するケースが相次いで発覚したことを踏まえた。
不適切保育で実態調査 政府
2022年12月27日12時38分
政府は２７日、認定こども園など保育施設での不適切行為や自治体の対応について、実態調査を開始すると発表した。保育士が園児を虐待するケースが相次いで発覚したことを踏まえた。
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