特定秘密漏えい「極めて遺憾」 浜田防衛相
2022年12月27日12時08分
浜田靖一防衛相は２７日の記者会見で、海上自衛隊で発生した海自ＯＢに対する「特定秘密」漏えい問題について「防衛省、自衛隊への国民の信頼を損なうもので、極めて遺憾だ。信頼回復に全力を尽くす」と述べた。
特定秘密漏えい「極めて遺憾」 浜田防衛相
2022年12月27日12時08分
浜田靖一防衛相は２７日の記者会見で、海上自衛隊で発生した海自ＯＢに対する「特定秘密」漏えい問題について「防衛省、自衛隊への国民の信頼を損なうもので、極めて遺憾だ。信頼回復に全力を尽くす」と述べた。
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