東大寺長老の守屋弘斎師死去
2022年12月27日11時35分
守屋 弘斎師（もりや・こうさい＝東大寺長老）２４日午後２時４分、老衰のため死去、９４歳。長野県出身。葬儀は２８日午前１１時から奈良市雑司町１６７の空海寺で。喪主は妻和子（かずこ）さん。後日、本山葬を行う予定。
９６年から３年間、第２１４世東大寺別当を務めた。
東大寺長老の守屋弘斎師死去
2022年12月27日11時35分
守屋 弘斎師（もりや・こうさい＝東大寺長老）２４日午後２時４分、老衰のため死去、９４歳。長野県出身。葬儀は２８日午前１１時から奈良市雑司町１６７の空海寺で。喪主は妻和子（かずこ）さん。後日、本山葬を行う予定。
９６年から３年間、第２１４世東大寺別当を務めた。
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