畑岡、１０位変わらず 女子ゴルフ世界ランク
2022年12月27日09時39分
女子ゴルフの最新世界ランキングが２６日付で発表され、畑岡奈紗は前週と変わらず１０位だった。古江彩佳は２２位、山下美夢有は２３位、西郷真央は２９位、笹生優花は３２位でいずれも変動なし。
１位はリディア・コー（ニュージーランド）。 （時事）
畑岡、１０位変わらず 女子ゴルフ世界ランク
2022年12月27日09時39分
女子ゴルフの最新世界ランキングが２６日付で発表され、畑岡奈紗は前週と変わらず１０位だった。古江彩佳は２２位、山下美夢有は２３位、西郷真央は２９位、笹生優花は３２位でいずれも変動なし。
１位はリディア・コー（ニュージーランド）。 （時事）
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