東アフリカ共同体（ＥＡＣ）
2022年12月27日05時35分
東アフリカ共同体（ＥＡＣ） 東アフリカのビクトリア湖を中心にした周辺７カ国でつくる地域間協力機構。１９６７年、ウガンダ、タンザニア、ケニアによって初めて結成されたが、１０年で消滅。その後、２０年ほど前に再建され、ルワンダ、ブルンジ、南スーダン、コンゴ（旧ザイール）を加えていった。（時事）
東アフリカ共同体（ＥＡＣ）
2022年12月27日05時35分
東アフリカ共同体（ＥＡＣ） 東アフリカのビクトリア湖を中心にした周辺７カ国でつくる地域間協力機構。１９６７年、ウガンダ、タンザニア、ケニアによって初めて結成されたが、１０年で消滅。その後、２０年ほど前に再建され、ルワンダ、ブルンジ、南スーダン、コンゴ（旧ザイール）を加えていった。（時事）
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