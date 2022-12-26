神奈川県の黒岩祐治知事（６８）は２６日、任期満了に伴う来年４月の同県知事選に４選を目指して出馬する意向を表明した。同氏後援会が同日、横浜市内のホテルで開いた政治資金パーティーで「全力を挙げて県民目線の行政、新しく生まれ変わっていく時代に合わせた行政を実現したい」と述べた。