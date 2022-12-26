千葉地検は２６日、麻薬特例法違反や銃刀法違反の容疑で書類送検された千葉県警元警察官の男３人をそれぞれ不起訴処分とした。いずれも理由は明らかにしていない。

不起訴処分となったのは、路上で大麻を使用したとされた元巡査（２３）＝懲戒免職＝と知人で元警察官の２０代男、警察署の拳銃保管室で部下に銃口を向けたとされた元巡査部長（５９）＝停職３カ月、依願退職＝の３人。