東京、新たに８４２８人感染 前週比４７９人増―新型コロナ
2022年12月26日16時59分
東京都は２６日、新たに８４２８人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ４７９人増加した。新たな死者は２２人。都基準による重症者は５２人で、前日から８人増えた。
東京、新たに８４２８人感染 前週比４７９人増―新型コロナ
2022年12月26日16時59分
東京都は２６日、新たに８４２８人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ４７９人増加した。新たな死者は２２人。都基準による重症者は５２人で、前日から８人増えた。
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