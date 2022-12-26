衆院科技特別委廃止へ 自・立調整、通常国会から
2022年12月26日16時52分
自民、立憲民主両党は、衆院に九つある特別委員会のうち「科学技術・イノベーション推進特別委員会」を廃止する調整に入った。「地方創生特別委員会」についてはデジタル化や子ども政策を所管に加え、名称も改める方向。関係者が２６日、明らかにした。来年１月の通常国会召集前に各党から意見を聴取し、決定したい考えだ。
衆院科技特別委廃止へ 自・立調整、通常国会から
2022年12月26日16時52分
自民、立憲民主両党は、衆院に九つある特別委員会のうち「科学技術・イノベーション推進特別委員会」を廃止する調整に入った。「地方創生特別委員会」についてはデジタル化や子ども政策を所管に加え、名称も改める方向。関係者が２６日、明らかにした。来年１月の通常国会召集前に各党から意見を聴取し、決定したい考えだ。
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