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岸田首相、秋葉復興相交代へ　「政治とカネ」で２７日―不適切発…

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岸田首相、秋葉復興相交代へ　「政治とカネ」で２７日―不適切発言の杉田政務官も

2022年12月26日17時19分

秋葉賢也　復興相

秋葉賢也　復興相

  • 杉田水脈　総務政務官

　首相は２６日、「政治とカネ」の疑惑を抱える復興相を２７日に交代させる方針を固めた。事実上の更迭で、来年１月召集の通常国会に向け態勢を立て直す狙い。過去の差別的言動が批判されている総務政務官の交代も検討している。

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