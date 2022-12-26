ＮＢＡ試合結果（２５日）
2022年12月26日15時59分
７６ｅｒｓ １１９―１１２ ニックス
マーベリック １２４―１１５ レーカーズ
ス
セルティック １３９―１１８ バックス
ス
ウォリアーズ １２３―１０９ グリズリーズ
ナゲッツ １２８―１２５ サ ン ズ
（時事）
ＮＢＡ試合結果（２５日）
2022年12月26日15時59分
７６ｅｒｓ １１９―１１２ ニックス
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ス
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