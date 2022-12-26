特定秘密保護法で定められた「特定秘密」を外部に漏えいした疑いがある問題で、防衛省は２６日、海上自衛隊の１等海佐（５４）を懲戒免職処分とした。特定秘密の漏えい発覚は、２０１４年の同法施行後初。自衛隊の捜査機関に当たる警務隊が同日、同法違反容疑などで書類送検した。