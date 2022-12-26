名古屋入管職員１３人「不起訴不当」 スリランカ人女性死亡―検察審査会
2022年12月26日14時29分
名古屋出入国在留管理局の収容施設で昨年３月にスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさん＝当時（３３）＝が死亡した問題で、殺人容疑などで告訴・告発され、不起訴となった当時の局長ら職員１３人について、名古屋第１検察審査会は２６日までに「不起訴不当」と議決した。
名古屋入管職員１３人「不起訴不当」 スリランカ人女性死亡―検…
2022年12月26日14時29分
名古屋出入国在留管理局の収容施設で昨年３月にスリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさん＝当時（３３）＝が死亡した問題で、殺人容疑などで告訴・告発され、不起訴となった当時の局長ら職員１３人について、名古屋第１検察審査会は２６日までに「不起訴不当」と議決した。
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