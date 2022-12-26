東芝は２６日、天候によって発電量が変動するため供給量の予測が難しい再生可能エネルギーの取引市場で、取引当日の発電・需要調整の場となる「当日市場（時間前市場）」について最適な入札のタイミングと入札量を算出する人工知能（ＡＩ）技術を開発したと発表した。電力供給の安定化と事業者の収益確保に貢献する技術として、再エネの取引などを代行する特定卸供給事業者「再エネアグリゲーター」向けに提供を目指す。