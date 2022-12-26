円相場、１３２円４２～４６銭 ２６日正午現在
2022年12月26日12時06分
２６日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３２円４２～４６銭と、前週末（１３２円５３～５３銭）に比べ１１銭の円高・ドル安となった。
円相場、１３２円４２～４６銭 ２６日正午現在
2022年12月26日12時06分
２６日の東京外国為替市場の円相場は、正午現在１ドル＝１３２円４２～４６銭と、前週末（１３２円５３～５３銭）に比べ１１銭の円高・ドル安となった。
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