東 力士名 部 屋 出 身 西 力士名 部 屋 出 身

横 綱 照ノ富士伊勢浜 モンゴ

大 関 貴景勝 常盤山 兵 庫

関 脇 若隆景 荒 汐 福 島 関 脇 豊昇龍 立 浪 モンゴ

関 脇 ○高 安 田子浦 茨 城 関 脇 ×正 代 時津風 熊 本

小 結 霧馬山 陸 奥 モンゴ 小 結 ◎琴ノ若 佐渡嶽 千 葉

小 結 ○明 生 立 浪 鹿児島 小 結 ◎若元春 荒 汐 福 島

前頭 １×翔 猿 追手風 東 京 前頭 １×大栄翔 追手風 埼 玉

２×御嶽海 出羽海 長 野 ２×玉 鷲 片男波 モンゴ

３ 阿 炎 錣 山 埼 玉 ３ 翠富士 伊勢浜 静 岡

４ 錦富士 伊勢浜 青 森 ４ 佐田の海境 川 熊 本

５ 竜 電 高田川 山 梨 ５ 錦 木 伊勢海 岩 手

６ 北勝富士八 角 埼 玉 ６ 妙義龍 境 川 兵 庫

７ 逸ノ城 湊 モンゴ ７ 宇 良 木 瀬 大 阪

８ 阿武咲 阿武松 青 森 ８ 王 鵬 大 嶽 東 京

９ 隆の勝 常盤山 千 葉 ９ 遠 藤 追手風 石 川

１０ 碧 山 春日野 ブルガ １０ 平戸海 境 川 長 崎

１１ 千代翔馬九 重 モンゴ １１ 栃ノ心 春日野 ジョー

１２ 輝 高田川 石 川 １２ 隠岐の海八 角 島 根

１３ 琴勝峰 佐渡嶽 千 葉 １３ 琴恵光 佐渡嶽 宮 崎

１４ 一山本 放 駒 北海道 １４ 東 龍 玉ノ井 モンゴ

１５○剣 翔 追手風 東 京 １５○水戸龍 錦 戸 モンゴ

１６ 宝富士 伊勢浜 青 森 １６○千代丸 九 重 鹿児島