バドミントンの全日本総合選手権は２５日、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザで開幕して各種目の予選が行われ、Ａ代表で男子シングルスの渡辺航貴、混合ダブルスの金子祐樹、松友美佐紀組（ともにＢＩＰＲＯＧＹ）らが２６日からの本戦に進んだ。

各種目ともトップ選手は本戦から出場する。混合ダブルスで東京五輪銅メダルの渡辺勇大、東野有紗組（ＢＩＰＲＯＧＹ）は渡辺勇の体調不良で棄権。