国内感染、新たに１４万８８１０人 前週比１万３０００人増―新型コロナ
2022年12月25日19時45分
国内では２５日、新たに１４万８８１０人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は１週間前から約１万３０００人増加した。全国の重症者は前日比２６人増の５５６人で、死者は２０１人確認された。
東京都では、新たに１万５４０３人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は前週の日曜日と比べ約１８００人増加した。新たな死者は１８人。都基準による重症者は前日と同じ４４人だった。
国内感染、新たに１４万８８１０人 前週比１万３０００人増―新…
2022年12月25日19時45分
国内では２５日、新たに１４万８８１０人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は１週間前から約１万３０００人増加した。全国の重症者は前日比２６人増の５５６人で、死者は２０１人確認された。
東京都では、新たに１万５４０３人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は前週の日曜日と比べ約１８００人増加した。新たな死者は１８人。都基準による重症者は前日と同じ４４人だった。
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