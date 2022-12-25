国内では２５日、新たに１４万８８１０人の新型コロナウイルス感染が確認された。１日当たりの新規感染者は１週間前から約１万３０００人増加した。全国の重症者は前日比２６人増の５５６人で、死者は２０１人確認された。

東京都では、新たに１万５４０３人の感染を確認。１日当たりの新規感染者は前週の日曜日と比べ約１８００人増加した。新たな死者は１８人。都基準による重症者は前日と同じ４４人だった。