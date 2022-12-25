東京都は２５日、新たに１万５４０３人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。１日当たりの新規感染者は前週の日曜日と比べ約１８００人増加した。新たな死者は１８人。都基準による重症者は前日と同じ４４人だった。