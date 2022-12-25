【ヨハネスブルクＡＦＰ時事】南アフリカ最大都市ヨハネスブルク郊外で２４日、ＬＰガス（プロパンガス）運搬中のタンクローリーが爆発し、救急当局によると、１０人が死亡、約４０人が負傷した。救急当局の報道官は「陸橋の下でタンクローリーが立ち往生していると通報を受け、消防隊が急行したが、爆発してしまった」と述べた。