タンクローリー爆発、１０人死亡 南ア
2022年12月25日17時23分
タンクローリー爆発、１０人死亡 南ア
2022年12月25日17時23分
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ウクライナ南部の死者１６人 Ｘマス停戦なくロ軍砲撃(12/25 18:54)
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イブに大寒波襲来 各地で停電、交通に乱れ―米(12/25 09:18)
クルド人デモ隊と警官隊衝突 パリ銃撃容疑者、医療施設へ―フランス(12/25 07:37)
ゼレンスキー氏「奇跡生み出す」 Ｘマス歌曲はウクライナ民謡(12/25 07:23)
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１０項目の和平案具体化 ウクライナ、対ロ圧力狙う―米紙(12/24 23:57)
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タイ軍艦沈没の死者１２人に １７人不明、捜索続く(12/24 22:53)
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高齢者施設で火災、２２人死亡 シベリア(12/24 20:41)
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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