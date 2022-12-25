横浜Ｃ、ベトナム代表ＦＷが加入 Ｊリーグ
2022年12月25日15時09分
来季Ｊ１の横浜Ｃは２５日、ベトナムのホアンアイン・ザライから同国代表ＦＷのグエン・コン・フオン（２７）が完全移籍で加入すると発表した。２０１６年にはＪ２水戸で５試合に出場した。
横浜Ｃ、ベトナム代表ＦＷが加入 Ｊリーグ
2022年12月25日15時09分
来季Ｊ１の横浜Ｃは２５日、ベトナムのホアンアイン・ザライから同国代表ＦＷのグエン・コン・フオン（２７）が完全移籍で加入すると発表した。２０１６年にはＪ２水戸で５試合に出場した。
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