【ロンドン時事】サッカーのスコットランド・プレミアリーグで２４日、セルティックの古橋亨梧と旗手怜央はホームでのセントジョンストン戦でそれぞれ２得点を挙げ、４―１の快勝に貢献した。古橋は２試合連続ゴールで、今季リーグ戦１３得点。旗手はフル出場し、古橋と前田大然は後半途中までプレーした。