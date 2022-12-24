日テレ・東京Ｖが白星 ＷＥリーグ
2022年12月24日19時47分
サッカー女子のＷＥリーグは２４日、埼玉・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮で第７節の１試合が行われ、日テレ・東京Ｖは大宮を２―０で下し、４勝目で勝ち点を１２とした。広島―新潟は積雪の影響で中止となった。
日テレ・東京Ｖが白星 ＷＥリーグ
2022年12月24日19時47分
サッカー女子のＷＥリーグは２４日、埼玉・ＮＡＣＫ５スタジアム大宮で第７節の１試合が行われ、日テレ・東京Ｖは大宮を２―０で下し、４勝目で勝ち点を１２とした。広島―新潟は積雪の影響で中止となった。
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