日本中央競馬会は２４日、第６７回有馬記念（ＧI、２５日、中山競馬場、芝２５００メートル）の前日売り最終オッズを発表し、１０月の天皇賞・秋を制したイクイノックスが単勝２．９倍で１番人気となった。

宝塚記念とのグランプリ連覇が懸かるタイトルホルダーが３．５倍で続き、ジェラルディーナが７．０倍で３番人気。ヴェラアズールが８．８倍、昨年の有馬記念を制したエフフォーリアが９．４倍で続き、５頭が１０倍を切った。