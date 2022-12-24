東京、新たに１万８７３１人感染 前週比１７００人増―新型コロナ
2022年12月24日16時58分
東京都は２４日、新たに１万８７３１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ約１７００人増加した。新たな死者は１９人。都基準による重症者は４４人で、前日から１人増えた。
東京、新たに１万８７３１人感染 前週比１７００人増…
2022年12月24日16時58分
東京都は２４日、新たに１万８７３１人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。新規感染者は１週間前と比べ約１７００人増加した。新たな死者は１９人。都基準による重症者は４４人で、前日から１人増えた。
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