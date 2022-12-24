樋口 覚さん（ひぐち・さとる＝文芸評論家）１１月２４日、肺炎のため埼玉県所沢市の介護施設で死去、７４歳。長野市出身。葬儀は近親者で済ませた。



〔写真特集〕追悼2022

９７年に「三絃の誘惑―近代日本精神史覚え書―」で三島由紀夫賞、０５年に「書物合戦」で芸術選奨文部科学大臣賞。他の評論に「一九四六年の大岡昇平」など。日本近代文学館の専務理事も務めた。歌人としても活動した。