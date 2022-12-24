【ニューヨーク時事】週末２３日のニューヨーク外国為替市場では、米国の物価指標の発表を契機にドル買い・円売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３２円台後半に下落した。午後５時現在は１３２円７８～８８銭と、前日同時刻比４５銭の円安・ドル高。