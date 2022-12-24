ＮＹ円、１３２円台後半
2022年12月24日00時00分
【ニューヨーク時事】週末２３日午前のニューヨーク外国為替市場では、米国の物価指標の発表を受けてドル買い・円売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３２円台後半に下落した。午前９時現在は１３２円７５～８５銭と、前日午後５時比４２銭の円安・ドル高。
対ユーロは、１ユーロ＝１４０円８５～９５銭と、７５銭の円安・ユーロ高。
ＮＹ円、１３２円台後半
2022年12月24日00時00分
【ニューヨーク時事】週末２３日午前のニューヨーク外国為替市場では、米国の物価指標の発表を受けてドル買い・円売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１３２円台後半に下落した。午前９時現在は１３２円７５～８５銭と、前日午後５時比４２銭の円安・ドル高。
対ユーロは、１ユーロ＝１４０円８５～９５銭と、７５銭の円安・ユーロ高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル
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