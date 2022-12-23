北海道紋別市は２３日、市内全域で停電が発生し、自衛隊に災害派遣を要請したと発表した。市には、低気圧の影響による大雪警報が発令されていた。



〔写真特集〕列島大雪２０２２－

市によると、人的被害の情報はない。市は停電を受け、避難所を開設した。

北海道電力によると２３日午後１０時半現在、紋別市内全域の約１万３３５０戸が停電。同市などに供給している送電線の鉄塔が倒壊したという。道内全域では、計約２万６０００戸の停電が発生した。