停電で災害派遣要請 大雪警報発令の北海道紋別市
2022年12月23日22時53分
北海道紋別市は２３日、市内全域で停電が発生し、自衛隊に災害派遣を要請したと発表した。市には、低気圧の影響による大雪警報が発令されていた。
市によると、人的被害の情報はない。市は停電を受け、避難所を開設した。
北海道電力によると２３日午後１０時半現在、紋別市内全域の約１万３３５０戸が停電。同市などに供給している送電線の鉄塔が倒壊したという。道内全域では、計約２万６０００戸の停電が発生した。
停電で災害派遣要請 大雪警報発令の北海道紋別市
2022年12月23日22時53分
北海道紋別市は２３日、市内全域で停電が発生し、自衛隊に災害派遣を要請したと発表した。市には、低気圧の影響による大雪警報が発令されていた。
市によると、人的被害の情報はない。市は停電を受け、避難所を開設した。
北海道電力によると２３日午後１０時半現在、紋別市内全域の約１万３３５０戸が停電。同市などに供給している送電線の鉄塔が倒壊したという。道内全域では、計約２万６０００戸の停電が発生した。
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