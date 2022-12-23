【ソウル時事】ソウル・梨泰院で日本人２人を含む１５８人が死亡した雑踏事故を巡り、韓国警察の特別捜査本部は２３日、現場を管轄する竜山警察署の李林宰前署長ら２人を業務上過失致死傷などの容疑で逮捕した。韓国メディアが報じた。