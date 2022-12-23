神奈川県の黒岩祐治知事（６８）が、任期満了に伴う来年４月の県知事選に４選を目指して出馬する意向を固めたことが２３日、関係者への取材で分かった。近く正式表明する見通し。



投票日は来年４月９、２３日 統一地方選で特例法成立

知事選を巡っては、自民党神奈川県連が同日、黒岩氏に４選出馬を要請。県内経済界なども要請していた。

黒岩氏はフジテレビのキャスターを経て、２０１１年４月に県知事に初当選し、現在３期目。前回知事選では、自民、公明、国民民主各党の推薦を受けた。